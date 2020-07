Dopo le fiamme, riapre il chiosco 'Villando': "Ripartiamo insieme alla città. C'è sconforto, ma anche tanta forza"

A 48 ore dall'incendo che ha distrutto due gazebo adiacenti al chiosco della villa comunale di San Severo, la famiglia Mirando non si scoraggia e riprende a lavorare.

Già all'indomani dell'incendio erano pronti per aprire quello che era rimasto della loro attività, perché una parte, adibita a vendita di panini, è andata completamente distrutta insieme a tutti gli elettrodomestici che vi erano all'interno. Circa 15mila euro di danni: sedie, tavoli, elettrodomestici e gazebo.

Il tutto dopo la pausa dovuta al lockdown che già li aveva messi in difficoltà. "C'è un po' di sconforto, ma insieme alla comunità sanseverese siamo ripartiti, perché San Severo è composta da gente per bene", commenta Francesco Mirando ai microfoni di FoggiaToday. "Non hanno colpito solo la mia famiglia", continua il proprio sfogo Mirando, "ma tutta la comunità, perché questo è un luogo di aggregazione"