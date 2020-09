Le scuole di Foggia riaprono il 28 settembre. Posticipata la campanella, i motivi nell'ordinanza di Landella

In 23 istituti di Foggia la campanella ricomincerà a suonare il 28 settembre. E' quanto disposto dal sindaco Franco Landella che quest'oggi ha firmato l'ordinanza sindacale con la quale posticipa l'inizio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020/2021, "anche in ragione dell’utilizzo di molti istituti scolastici per le prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020".

La decisione è stata presa tenendo conto del fatto che "gran parte degli edifici scolastici situati sul territorio comunale è deputata a sede di seggio elettorale nei giorni 20-21 settembre 2020 per le consultazioni elettorali regionali e referendarie, le cui operazioni di spoglio si effettueranno immediatamente dopo la chiusura dei seggi".

E che, si legge, "a seguito delle suddette votazioni, i locali scolastici adibiti a sedi di seggio dovranno necessariamente essere riorganizzati per permettere lo svolgimento delle attività didattiche".

Ergo, "dovranno essere necessariamente sottoposti a procedure di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione sia all’interno che all’esterno al fine di garantire la tutela della salute di tutti gli studenti ed impedire l’evolversi della situazione epidemiologica e, segnatamente, prevenire la ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19".

Quindi, spiega il Landella nell'ordinanza, "le suddette operazioni necessitano di un idoneo arco temporale, atto a garantire la completa sanificazione dei suddetti locali e la ripresa in totale sicurezza di tutte le attività scolastiche e didattiche".

Pertanto, si legge, "si rileva l’impossibilità di garantire, a sanificazione avvenuta, che le operazioni di pulizia, la sistemazione delle classi e l’adozione di tutte le prescrizioni atte a garantire l’attività didattica possano concludersi il 23 settembre 2020".

Nell'economia della decisione finale, vi è stata anche l'analisi delle note pervenute a mezzo Pec e acquisite al protocollo generale dell’Ente, con le quali i dirigenti scolastici delle scuole primarie di primo e secondo grado e delle scuole secondarie di primo e secondo grado, anche di sedi non deputate a seggio elettorale, hanno chiesto un differimento dell’inizio dell’attività didattica, "motivato da una serie di criticità, tra le quali l’organico incompleto, la mancanza di consegna degli arredi e dei Dpi, i lavori ancora in corso, un maggior tempo per le operazioni di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione, in osservanza delle disposizioni relative all’emergenza Covid 19"

Questo l'elenco delle scuole di Foggia

1. Scuola Statale Primaria e dell’Infanzia “S. G .Bosco” – prot. 100503 del 18/09/2020

2. Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre- Nicola Zingarelli” - prot. 100443 del 18/09/2020

3. Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” - prot. 100171 del 17/09/2020

4. Scuole dell’Infanzia e primaria I ciclo “San Ciro” – prot. 100383 del 18/09/2020

5. Istituto Scolastico “Manzoni” . prot. 100378 del 18/09/2020

6. Istituto Tecnico “Notarangelo – Rosati” – prot. 100101 del 17/09/2020

7. Liceo Scientifico “Marconi” . prot. 100094 del 17/09/2020

8. Liceo delle scienze Umane “Poerio” – prot. 100090 del 17/09/2020

9. Istituto Comprensivo Statale “Catalano-Moscati” – prot. 100086 del 17/09/2020

10. XII Circolo Didattico “Leopardi” – prot. 100085 del 17/09/2020

11. Scuola Secondaria Statale I grado “Murialdo” - prot. 100391 del 18/09/2020

12. Istituto Comprensivo “Foscolo-Gabelli” – prot. 100544 del 18/09/2020

13. Istituto Comprensivo “Parisi-De Sanctis” – prot. 100595 del 18/09/2020

14. Istituto Comprensivo “S. Chiara-Pascoli-Altamura” – prot. 100593 del 18/09/2020

15. Istituto Comprensivo Scuole Infanzia primaria e secondaria di I grado “E. De Amicis-Pio XII” prot. 100601 del 18/09/2020

16. Istituto Tecnico “Giannone- Masi” – prot. 100589 del 18/09/2020

17. Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Pacinotti” - prot. 100602 del 18/09/2020

18. Scuola Elementare “S. Pio X” – prot. 100628 del 18/09/2020

19. Scuola Secondaria Statale di I grado “Bovio” – prot. 100635 del 18/09/2020

20. Istituto Comprensivo Statale “Alfieri-Garibaldi” – prot. 100648 del 18/09/2020

21. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Einaudi” – prot .100646 del 18/09/2020

22. Asilo nido comunale "Tommy Onofri" – prot. 100652 del 18/09/2020

23. Scuole dell'Infanzia Comunali "S. Agazzi", "F. Aporti", "Arpi", "Don Milani", "A. Fresu", "A. Lepore", "San Filippo Neri", "L. Sturzo", "Tagore", e "G. Rodari" –prot. 100654 del 18/09/2020