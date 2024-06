Presidio fisso e pattuglia della Polizia Locale al Quartiere Ferrovia: inaugurazione bis nel nodo intermodale

Era stato inaugurato il 26 ottobre 2018, dopo il flop del gabbiotto sul viale della Stazione, ma ormai era adibito più che altro a magazzino.

Dopo poco meno di sei anni, sarà la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo a presenziare alla cerimonia di riapertura del presidio di Polizia Locale nel nodo intermodale.

Durante l’evacuazione del 2 giugno per le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto in via Spalato, i locali erano stati aperti temporaneamente.

Da lunedì 17 giugno, il presidio sarà operativo con una postazione fissa e una pattuglia che girerà in zona.

I dettagli saranno illustrati dalla sindaca, dall’assessora alla Polizia Locale e Protezione Civile Daniela Patano e dal comandante della Polizia Locale Romeo Delle Noci nel corso dell’inaugurazione.

La riattivazione del distaccamento della Polizia Locale presso il nodo intermodale era stata sollecitata anche dal centrodestra. Con un emendamento a prima firma del capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese, era stata inserita nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione approvata a marzo.

L’assessora Patano, nell’occasione, aveva rimarcato come i locali fossero già utilizzati per la stesura dei verbali durante le operazioni interforze e per inventariare la merce sequestrata.