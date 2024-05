Riapre finalmente il ponte sul torrente Carapelle

Il 13 maggio, con apposita ordinanza, è stata disposta la riapertura al traffico della Sp 101 nel tratto compreso tra il Quadrivio di Candela e l’incrocio con la Sp 119, che ha visto realizzati lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento strutturale, finalizzati alla messa in sicurezza del ponte sul torrente Carapelle.

"L'apertura rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità, che potrà ora tornare a godere di una viabilità più sicura e efficiente" evidenziano da Palazzo Dogana: "L'amministrazione Nobiletti ha agito con solerzia nel riprendere i lavori fermi da diversi mesi, dimostrando un impegno costante per garantire la conclusione dei lavori in corso. Grazie alla determinazione e all'efficienza del comparto Viabilità, siamo riusciti a sbloccare una situazione di stallo che aveva rallentato lo sviluppo delle opere e a dare nuova linfa alle cittadine limitrofe".

Chi rivendica il 'Piano Ponti' e, quindi, la riapertura del ponte, è l'ex presidente Nicola Gatta: "A suo tempo abbiamo seminato bene e la buona programmazione sta dando i suoi frutti".

L'imponente struttura di ferro faceva parte di un piano organico e strutturale, che ai tempi della presidenza Gatta aveva riguardato 35 strutture (tra ponti e viadotti) con un investimento complessivo di 25 milioni di euro, tra fondi propri del bilancio provinciale e finanziamenti ministeriali. "Sono felice di aver contribuito fattivamente al ripristino della viabilità in una zona importante che collega i Monti Dauni a Foggia e all'autostrada A16. Rispetto alla vecchia struttura, è stato inoltre eseguito un raddoppio della carreggiata, che permette un transito più lineare grazie alle due corsie e un passaggio più agevole per i mezzi più grandi".

Era stato smantellato nel 2022 e aveva interrotto un pezzo della Sp 101, all'incrocio con la Sp 119, essenziale per i collegamenti sui Monti Dauni, soprattutto tra Candela e Sant'Agata di Puglia. Da ieri il ponte del 'Quadrivio di Candela-Sant’Agata di Puglia-Accadia' è stato ripristinato e riconsegnato ai suoi utenti abituali.

Sulla riapertura è intervenuta anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Gisella Naturale: “Sono molto soddisfatta di questa vittoria del territorio poiché più volte mi ero recata sul posto, grazie anche alla collaborazione dell'associazione Masserie Santagatesi, ed ho interloquito con gli organi di competenza per sollecitare una pronta riconsegna e per controllare lo stato dei lavori. Si tratta di un ponte che collega non solo i paesi di Sant’Agata di Puglia e Candela, ma è fondamentale per gli abitanti di Accadia, Anzano, Panni, Monteleone, Deliceto e Bovino, che adesso possono tornare a raggiungere il casello autostradale di Candela sulla A16 e il territorio dei Cinque Reali Siti senza dover effettuare lunghe deviazioni. Sono ovviamente contenta anche per gli agricoltori della zona, che sono stati costretti per circa due anni a raggiungere i poderi soltanto attraverso una lunga deviazione per bypassare il ponte mancante".