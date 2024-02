Ventinovenne trovato morto in carcere, il Gip dispone nuove indagini: "Accertare cosa è realmente successo"

Questa mattina il Gip ha disposto l'espletamento delle indagini suppletive sulla morte di Paolo Harfachi, il ragazzo originario del Marocco ma residente a San Paolo di Civitate, trovato senza vita in una cella del carcere di Foggia il 18 ottobre 2022, istituto penitenziario dove cinque giorni prima del decesso era stato ristretto per una rapina.

Soddisfatti gli avvocati Michela Scopece e Luigi Barbato, i legali difensori dei familiari della vittima che si erano opposti alla richiesta di archiviazione insistendo sulla necessità di approfondire alcuni temi investigativi trascurati o comunque non opportunamente vagliati dalla Procura. "Siamo soddisfatti del provvedimento, chiediamo solo venga fatta chiarezza su questa vicenda e che le ulteriori indagini possano portare all’accertamento di quanto effettivamente accaduto durante l’arresto ed all’interno del carcere".

Sebbene l'esame autoptico abbia escluso in maniera evidente la riconducibilità del presunto abuso d'ufficio con la morte del recluso, i parenti del ventinovenne, attraverso i loro avvocati, non hanno mai smesso di cercare la verità e di pretendere di sapere come siano andate effettivamente le cose.

La richiesta di archiviazione si fondava esclusivamente sui risultati della consulenza autoptica, ma non aveva tenuto conto di alcuni elementi evidenziati dai legali Scopece e Barbato, a cominciare dalle lesioni che Harfachi presentava al suo ingresso in carcere. Non era stata valutata nemmeno la responsabilità medica del personale sanitario all'interno dell'istituto penitenziario. Le lesioni - lividi, graffi ed escoriazioni - erano state riscontrate anche durante l'esame post-mortem.

All'epoca dei fatti, all'uscita dal carcere, un compagno di cella della vittima, aveva riportato le confidenze che Harfachi gli avrebbe fatto circa le violenze subite.

Ne aveva parlato il fratello ai nostri microfoni. "Il 14 un detenuto appena uscito mi ha scritto messaggi avvisandomi che mio fratello era stato arrestato ed era pieno di dolori". Il recluso avrebbe riferito ai familiari di aver visto il 29enne "tutto spezzato".

Paolo in via delle Casermette ci è entrato con le proprie gambe, salvo poi lasciare la struttura all'interno di una bara. Per questo gli avvocati Michela Scopece e Luigi Barbato, avevano chiesto di valutare eventuali responsabilità penali su una presunta condotta omissiva del personale medico-infermieristico, in quanto i compagni di stanza, che si erano accorti delle precarie condizioni di salute del ragazzo, avevano in qualche modo esternato le loro preoccupazioni.

Il metadone che ha comportato il decesso di Paolo Osama Harfachi non era prescritto, ma gli era stato ceduto da un compagno di cella, l'unico indagato dei 13 inizialmente iscritti nel registro per omicidio preterintenzionale e colposo nell'esercizio della professione sanitaria.

Restano in piedi le domande dei genitori del ragazzo e del fratello Zakaria, su perché sia stato prescritto un ulteriore secondo esame delle urine, sul motivo per il quale Harfachi era stato trasferito in una cella anziché essere trasportato in pronto soccorso, su quando ha ingerito il metadone e su cosa si sarebbe potuto fare dall'assunzione del farmaco alla morte.

Non meno importante, anzi, è l'interrogativo su come mai il compagno di cella avesse con sé il narcotico, tenuto conto che il personale sanitario dovrebbe accertarne l'immediata assunzione.