Il Comune di San Marco tiene in piedi gli uffici del Giudice di Pace: è suo l’unico dipendente in servizio

E’ ripresa regolarmente questa mattina l’attività degli uffici del Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo. Ieri, ufficiosamente per mancanza di personale, gli avvocati avevano trovato i cancelli chiusi. Sulla questione era intervenuto anche il Consiglio dell’Ordine di Foggia.

Risolto il qui pro quo che aveva determinato il disservizio, il cancelliere e dipendente del Comune di San Marco in Lamis, ha rinnovato la propria disponibilità, nelle more di sapere quando effettivamente potrà andare in pensione e fino alla conclusione del periodo di formazione della figura che prenderà il suo posto, vale a dire una vigilessa che ha risposto al bando emanato a fine febbraio dal Comune della città dei due conventi, dando il consenso a prestare servizio presso la sede di via John Firzgerald Kennedy.

Al momento, l’ente guidato da Michele Merla, consente di fatto di tenere aperti gli uffici, rispettando gli estremi della convenzione tra i tre comuni che stabilisce la messa a disposizione da parte del Comune di San Marco in Lamis di un proprio dipendente. “Abbiamo mantenuto l’impegno” precisa il primo cittadino a Foggiatoday.

Il Comune di Rignano Garganico partecipa invece versando un contributo economico pari a 5mila euro all’anno. Mancano, come da accordi, i due dipendenti del Comune di San Giovanni Rotondo. Nessuno ha risposto al bando pubblicato dall’Ente della città di San Pio. I due che vi lavoravano sono andati in pensione, nel 2020 e nel 2022.