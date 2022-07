Gemelli aggrediti a Stornara, revocate le misure cautelari: “Episodio grave, ma non sussistono i presupposti”

Revocata la doppia misura cautelare (obbligo di dimora e divieto di avvicinamento alle persone offese) applicata nel marzo scorso a carico di due giovani di Stornara, accusati dell’aggressione in danno di due gemelli 32enni di Orta Nova.

Lo ha disposto quest’oggi il Tribunale di Foggia, con un atto firmato dal giudice per le indagini preliminari Margherita Grippo. Così decidendo, il gip sembra confermare la tesi - sostenuta dalla difesa, rappresentata dall'avv. Umberto Bulso, e dai periti nominati dalla Procura - secondo la quale l'evento infausto del coma in cui è caduto uno dei due fratelli non sarebbe stato conseguenza diretta del pugno sferrato da uno degli indagati. Nella consulenza tecnica, infatti, si fa riferimento ad una caduta dell'uomo, avvenuta il giorno successivo all'aggressione, in ospedale, che gli avrebbe provocato "un trauma cranico ed il conseguente coma (condizione clinica scarsamente soggetta a miglioramento)”. Secondo i consulenti del pm, la caduta “fu dovuta, probabilmente, ad un episodio sincopale”.

Alla richiesta di revoca della misura, si era opposto l'avvocato delle persone offese, che ha invocato una modifica del capo d'imputazione a carico degli indagati che presupporrebbe, come condizione di base, l'accoglimento della tesi accusatoria per la quale lo stato vegetativo del ragazzo è da attribuire in rapporto causa-effetto all'aggressione subita. Tale richiesta non è stata accolta dal gip che così conclude: “Sebbene i fatti siano in concreto connotati da una certa gravità, non sussistono i presupposti per il mantenimento delle misure cautelari in atto”.

Il fatto, lo ricordiamo, avvenne la sera del 2 ottobre scorso: i due fratelli, originari di Orta Nova, si trovavano in Stornara a bordo della loro autovettura per un’uscita serale; dopo aver avuto un diverbio con gli occupanti un’Audi di colore nero, sono stati raggiunti e picchiati da quest’ultimi, con calci e pugni. L’aggressione ha comportato per uno dei due fratelli il ricovero in ospedale, inizialmente solo per i traumi patiti, successivamente le condizioni cliniche si sono aggravate fino a raggiungere lo stato di coma, e tuttora il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. Come precisato dai carabinieri, incaricati delle indagini del caso: “Non è stato ancora accertato in maniera inequivocabile se le condizioni siano peggiorate per altre concause o il tutto sia stato causato esclusivamente dalle percosse ricevute”.