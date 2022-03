Trisciuoglio e Insalata fuori dal tunnel. Prefettura revoca le interdittive: “Improbabile rischio condizionamenti mafiosi”

Il 16 marzo 2020 Gianni Trisciuoglio e Marco Insalata – raggiunti da una interdittiva antimafia nel settembre 2019 - erano ritornati in possesso delle loro aziende, quindi nella White List della Prefettura di Foggia, per effetto della decisione con la quale il tribunale penale di Bari aveva accolto l’istanza di controllo giudiziario in favore dei due imprenditori foggiani titolari dell’impresa edile Ctm, della società di riscossione tributi ‘Adriatica Servizi e dell’impresa ‘Progetto finanza di Capitanata’.

Ieri la prefettura di Foggia ha revocato l’interdittiva antimafia motivando così l'aggiornamento: “In base agli elementi informativi acquisiti, il gruppo ispettivo antimafia, nelle riunioni tenute il 23 febbraio, l’8 e il 15 marzo, ha espresso una valutazione positiva circa la sopravvenuta improbabilità, allo stato, del pericolo di condizionamento mafioso dell’attività svolta dall’impresa. In sede di riunione tecnica di coordinamento con le forze di polizia, tenuta il 23 marzo, è stato ritenuto che le circostanze sopravvenute al provvedimento interdittivo siano idonee a fondare un giudizio sulla attuale improbabilità che l’attività possa agevolare le attività dei gruppi mafiosi”.

Ergo, allo stato risultano depotenziati gli elementi oggettivi che hanno suffragato, nel provvedimento interdittivo, il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare l’attività d’impresa.

Nel provvedimento si legge che l’interdittiva ha conseguito quell'effetto “terapeutico”, “che costituisce la dimensione escatologica dell’istituto della informazione antimafia interdittiva, ovvero il recupero dell’impresa stessa nella economia sana, scevra dall’attitudine attuale ad agevolare gli interessi della criminalità organizzata, anche sotto la forma del potenziamento del nomen del gruppo mafioso di riferimento”.