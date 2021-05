Torna in libertà Landella: per lui e Capotosto scatta misura interdittiva. Fuori anche Iacovangelo, rigettata richiesta per Tonti e Di Donna

Torna libero Dario Iacovangelo. Sono state invece rigettate le richieste avanzate dall'imprenditore Paolo Tonti e dalla moglie dell'ex primo cittadino Daniela Iolanda Di Donna. Misura interdittiva in sostituzione degli arresti domiciliari per Landella e Capotosto

Il giudice per le indagini preliminari Antonio Sicuranza ha firmato quest'oggi il provvedimento con il quale revoca la misura coercitiva degli arresti domiciliari disposta nei confronti dell'ex consigliere comunale Dario Iacovangelo, che torna libero.

Per il sindaco Franco Landella e il consigliere comunale Antonio Capotosto, in sostituzione delle misure coercitive degli arresti domiciliari, il gip ha disposto la misura interdittiva dall’esercizio di ogni pubblico ufficio o servizio di cui siano titolari. "E pertanto interdice loro, per la durata di mesi dodici, tutte le attività ad essi inerenti" si legge.

Sono state invece rigettate le richieste avanzate dall'imprenditore Paolo Tonti e dalla moglie dell'ex primo cittadino Daniela Iolanda Di Donna. Tonti potrà però incontrare presso la propria abitazione i figli e i nipoti a condizione che lo stesso indichi i nominativi dei suoi familiari che saranno autorizzati a fargli visita