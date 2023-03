"Ti farò uccidere da sola". Fisioterapisti sconvolti dal caso di revenge porn: "Disonore per l'intera categoria"

I fisioterapisti della provincia di Foggia, attraverso la commissione straordinaria territoriale, prendono le distanze dai comportamenti e dalla condotte ascritte al 'professionista' operante a Manfredonia, accusato dalla sua ex di revenge porn, il quale, scrivono, "rappresenterebbe un disonore per l'intera categoria professionale dove gli addebiti dovessero trovare fondamento", si legge

Il caso di cronaca è stato denunciato durante il programma 'Storie Italiane su Rai 2, alla presenza dell'avvocato della presunta vittima, alla quale l'uomo - che avrebbe minacciato la pubblicazione di foto e video di lei nuda, avrebbe inoltrato messaggi minatori del tipo 'Ti farò uccidere da sola".

L'ordine evidenzia il ruolo del fisioterapista, "il professionista che si occupa della prevenzione, della diagnosi funzionale, della cura e della riabilitazione dei disturbi conseguenti a eventi patologici di varia natura, congeniti od acquisiti, garantendo assistenza e qualificazione in favore del paziente, non certo colui il quale utilizza la propria qualifica per creare un danno al paziente e/o porlo in uno stato di soggezione fisica e/o psicologica".

In conclusione, "sarà cura ed onere dell'Ordine, pertanto, monitorare la vicenda ed adottare ogni e più opportuna azione a tutela della professione, al fine di preservare la rispettabilità, il decoro e l'onorabilità di tutti i colleghi iscritti all'Ofi Foggia che esercitano la professione con onestà, integrità ed abnegazione, spesso anteponendo il benessere del paziente al proprio riconoscimento economico e/o alle proprie esigenze".