Torna a casa la salma di Mariangela Iorio: nessuna autopsia, concesso il nulla osta per i funerali

Torna a casa la salma di Mariangela Iorio, 39enne molisana deceduta in seguito al grave incidente stradale avvenuto lo scorso 7 gennaio, lungo la Statale 16, a Marina di Lesina, nel Foggiano. La procura di Foggia non ha disposto l’autopsia sul corpo della psicologa, ma ha concesso il nulla osta per la sepoltura, senza disporre ulteriori accertamenti medico-legali.

La donna è deceduta all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove era stata elitrasportata in condizioni critiche, dopo una notte di agonia. Nell’impatto, rimasero ferite altre 4 persone, tra cui marito e figlioletto della donna. Ancora da definire la data dei funerali, che verosimilmente si svolgeranno nel fine settimana. Sul sinistro, la procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale.