Resti umani in una grotta dell'Etna: potrebbero essere di Mauro De Mauro, il giornalista di Foggia ucciso dalla mafia a Palermo

Potrebbero appartenere al giornalista di Foggia scomparso 51 anni fa a Palermo, Mauro De Mauro, i resti del corpo di un uomo sulla cinquantina, rinvenuto in una grotta dell’Etna a Catania (guarda il video).

La scoperta è avvenuta nel corso di una esercitazione quando un pastore tedesco da ricerca e soccorso specializzato anche in operazioni di ricerca cadaverica, ha abbaiato dando segni di interessamento nei pressi di una grotta, attirando insistentemente l’attenzione del suo conduttore.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che i resti appartengano a un uomo alto 1.70 che presenterebbe malformazioni congenite a naso e bocca. Al momento del ritrovamento indossava dei lunghi pantaloni scuri, una camicia chiara a righe, un leggero maglione di lana, una cravatta nera, una mantellina di nylon verde scuro, un cappello di lana con pon-pon e degli scarponcini Pivetta numero 41. Rinvenute anche delle monete metalliche del vecchio conio (le lire). Nella nota diramata dalla Gdf si legge anche che l’uomo indossava un orologio Omega con cinturino in tela e aveva un pettine con custodia.

A Cataniatoday il tenente colonnello della guardia di finanza Massimiliano Pacetto - titolare delle indagini - ha evidenziato che ci sarebbero dei riscontri “che vanno ovviamente verificati".

Mario De Mauro, nato a Foggia, fu sequestrato e ucciso dalla mafia il 16 settembre 1970. La sera in cui fu rapito aveva appena posteggiato la sua auto, una Bmw, accanto al portone d’ingresso del palazzo in cui abitava, in viale delle Magnolie. I sicari di mafia gli tesero una trappola. Da quel momento De Mauro scomparve nel nulla. Poche ore dopo la denuncia di scomparsa la sua auto fu ritrovata in via Pietro D’Asaro nella zona di via Dante, sempre a Palermo.

Secondo alcuni collaboratori di giustizia i resti del giornalista rimasero sepolti per diversi anni sotto un ponte del fiume Oreto e successivamente rimossi e bruciati su ordine dei capimafia. De Mauro aveva investigato a lungo sulla morte del presidente dell'Eni Enrico Mattei. Cronista de L’Ora, furono diverse, all'epoca, le piste battute da polizia e carabinieri per risalire al contesto in cui maturò il sequestro.