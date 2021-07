Pazienti Covid in aumento al Riuniti di Foggia: undici ricoverati in più nel giro di una settimana in Malattie infettive

Unidici pazienti Covid ricoverati in più rispetto alla scorsa settimana al policlinico Riuniti di Foggia. Nel reparto di Malattie Infettive sono 17, rispetto ai 6 del 16 luglio scorso, i pazienti ricoverati. La media d'età si è alzata, da 48 a 54 anni, il 65% è rappresentato dagli uomini e il 35% dalle donne.

Completamente Covid-free tutti gli altri reparti. In Puglia gli ospedalizzati sono 86, di cui 77 in area medica e nove in terapia intensiva.