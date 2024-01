Anno intenso per la Polizia Locale: controlli serrati al Quartiere Ferrovia e multe per 2,2 milioni

Nel 2023, la Polizia locale di Foggia ha rilevato 19.877 infrazioni al Codice della Strada, per un importo totale accertato pari a 2.271.064 euro. Quasi la metà della somma, poco più di un milione di euro, è stata già incassata.

Ammonta, invece, a 2.349.000 euro l’importo iscritto a ruolo per annualità pregresse, di cui 535.286 euro incassati nel 2023.

È quanto emerge dal report diffuso dal Comando di via Manfredi in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Lo scorso anno, sono stati 638 gli incidenti stradali rilevati dagli agenti, di cui 3 mortali.

Complessivamente, sono state 7.398 le segnalazioni gestite dalla centrale radio operativa di cui 1.249 per sinistri stradali; 2.038 per viabilità, Codice della Strada e rimozioni; 571 per pronto impiego; 1.148 per ecologia, Asl Veterinari e randagismo; 484 per edilizia, commercio e servizi pubblici; altro 1.980.

Il bilancio parla di 223.800 ore lavorative corrispondenti ai servizi complessivamente erogati. Nel dettaglio, 111 giornate sono state dedicate a servizi congiunti o con il supporto delle forze dell’ordine al Quartiere Ferrovia, a Borgo Croci e a Parco San Felice, e ben 219 giornate, pari a 3737 ore lavorate, dedicate a servizi in autonomia al Quartiere Ferrovia.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di presidio e contrasto di situazioni di degrado in zona stazione, sono stati effettuati controlli nelle attività commerciali e 21 sequestri amministrativi per merce usata venduta abusivamente.

Inoltre, 155 unità sono state impegnate in 80 servizi serali interforze nel fine settimana per il controllo dei luoghi della movida.

I servizi di controllo a tutela del decoro urbano hanno portato all’emissione di 65 ordini di allontanamento e 9 recidive.

Sono stai 1.101 i controlli nel settore annonario/commerciale, 658 nel settore ambientale, ecologia e igienico sanitario; 74 gli interventi per situazioni a rischio di degrado abitativo e isolamento sociale dopo l’istituzione, ad aprile, di una specifica cabina di regia interistituzionale (Ca.Rci); 271 i controlli nel settore edilizio.

Si registrano 1.160 controlli e censimenti a tutela del patrimonio immobiliare pubblico. La Polizia Locale, inoltre, ha dato esecuzione a 38 ordinanze Aso e 127 Tso (Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori).

In materia di polizia amministrativa e giudiziaria, sono stati eseguiti 5 fermi per identificazione, un arresto e sono state denunciate 139 persone. Sono 156 le comunicazioni di notizie di reato, 67 quelle per reati stradali. I sequestri penali sono stati 36, uno in materia edilizia, i sequestri amministrativi 28. Sono stati elevati 1.157 verbali di cui 611 per pubblicità elettorale e 386 per commercio e annonaria, 120 ecologia e 23 edilizia.

Nel report, risultano 567 accessi alla videosorveglianza per indagini di polizia giudiziaria.

Sono stati effettuati 31 sgomberi di alloggi di edilizia residenziale pubblica in esecuzione delle disposizioni della cabina di regia, dispositivi di rilascio e decreti dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini per atti vandalici in danno di beni pubblici anche di rilievo artistico e architettonico hanno portato all’individuazione di 3 persone deferite all’Autorità Giudiziaria.

La Polizia Locale è stata impegnata nel progetto per il contrasto delle truffe agli anziani ‘Nessuno tocchi i miei nonni’, attuato con finanziamenti ministeriali, e nel progetto ‘Nonni Vigili’ per la promozione dell’impegno civico e la tutela dei bambini negli orari di entrata e uscita delle scuole.

In materia di sicurezza stradale, il Comando di Polizia Locale ha attivato le campagne informative ed operative ‘Vacanze coi fiocchi’; progetto ‘Le vie del Mare’; Siamo Tutti pedoni; Giretto D’Italia; La strada è uguale per tutti.

Nel 2023 sono state avviate le procedure finalizzate al parziale rinnovo del parco auto della Polizia Locale in convenzione Consip.

La celebrazione della ricorrenza di San Sebastiano è stata anche l’occasione per presentare alla città, con un volo dimostrativo, il neo costituito Reparto Volo UAS – Polizia Locale e Protezione Civile.

Durante la cerimonia, sono stati consegnati otto encomi ad altrettanti operatori di Polizia Locale che si sono distinti per interventi di particolare responsabilità e pericolosità. I riconoscimenti sono andati al vice comandante Stefano Berardino e Domenico Affatato; agli ispettori capo Maurizio Imperatrice, Angelo Perta e Antonio Gianquitto; agli ispettori Antonio Tegon e Francesco Ventura, e al vice ispettore Gianluca Manzi.

La Santa Messa nella chiesa di San Filippo Neri è stata officiata dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino Mons. Giorgio Ferretti che ha definito nella sua omelia gli uomini e le donne in divisa “biglietto da visita della città”.

Dal presule è arrivato l’invito ad operare con “rettitudine, onestà, accoglienza e con il sorriso”, sempre avendo come riferimento la giustizia e la legalità, e a essere “gli eroi della vostra terra”, intendendo per eroi le persone che non si sottraggono al loro dovere nemmeno nelle situazioni più estreme. Eroi che diventano martiri “quando vengono lasciati soli”.

“Parole che segnano una direzione obbligata per ognuna e ognuno di noi”, ha commentato la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, che ha partecipato alla funzione religiosa e alla successiva illustrazione delle attività svolte e alle premiazioni insieme agli assessori De Santis, Frattarolo, Mendolicchio e Patano, al comandante della Polizia locale Delle Noci e al personale intervenuto, compresi alcuni pensionati legati a un percorso professionale e di vita impossibile da archiviare.