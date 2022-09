Lutto cittadino per la morte di Gaeta. Il sindaco: "Ho sentito il dovere morale"

"Ho sentito il dovere morale di esprimere un messaggio di cordoglio". Così Domenico Lasorsa, sindaco di Orta Nova, chiarisce la decisione di proclamare il lutto cittadino durante le esequie di Andrea Gaeta, il 20enne ucciso il 3 settembre in via Saragat, figlio del presunto boss del posto.

Circa l'opportunità di aver “ritenuto doveroso rappresentare alla famiglia la vicinanza per la tragica scomparsa del giovane Andrea, in forma privata”, di esporre a mezz’asta la bandiera comunale listata a lutto e di aver invitato (nella fascia oraria delle esequie) a sospendere tutte le attività, definita “oltre l’immaginabile” da un collega de 'Il Fatto Quotidiano', anche in virtù della decisione della questura di vietare i funerali in forma pubblica.

il primo cittadino ha affidato la sua replica sui social, non entrando però nel particolare delle accuse che gli sono state rivolte. "Vorrei fare una pacata riflessione sulla vicenda e capire se, quando si afferma che 'Lo Stato siamo noi', è come dire che le associazioni di volontariato, gli enti del Terzo Settore, le istituzioni scolastiche, le istituzioni ecclesiastiche, le forze politiche, gli enti locali, Provincia, Regione, le forze dell'ordine, sono tutti attori principali dello Stato, che dovrebbero essere presenti attivamente sul territorio. Il sindaco rappresenta il proprio territorio e i propri concittadini e sente il dovere morale di esprimere un messaggio di cordoglio in occasione della perdita di un giovane cittadino violentemente sottratto alla vita. Questo è il sentimento che ha pervaso ed ispirato l'atto adottato, nel rispetto delle disposizioni trasmesse dagli uffici preposti alla pubblica sicurezza. Il sindaco, infatti, è anche Ufficiale di Governo, e sente forte il dovere di improntare la sua funzione ai principi di legalità e trasparenza. 'Lo Stato siamo noi' quando questi principi diventano comportamenti di vita da parte di ognuno di noi".