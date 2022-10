Presunto ricatto ai lavoratori per il voto al figlio: "Maffei protesta la sua estraneità ai fatti"

Attraverso un comunicato stampa, gli avvocati difensori di Ludovico Maffei, l'ex presidente della cooperativa Astra raggiunto da una ordinanza applicativa della misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi delle persone giuridiche, per 12 mesi, fanno sapere che il loro assistito "non può che protestare immediatamente la sua estraneità ai fatti come contestatigli, ferma la necessità di esaminare compiutamente gli atti processuali".

Gli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Luigi Sauro aggiungono: "Spiace prendere atto di taluni impropri interventi di alcuni esponenti della politica locale le cui dichiarazioni, come da incarico ricevuto, saranno oggetto di attenta disamina per valutarne la rilevanza in sede giudiziaria".