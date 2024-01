Per la sicurezza dei foggiani nasce il 'Reparto volo Uas': due droni e nove piloti abilitati

La celebrazione della ricorrenza di San Sebastiano che si è svolta questa mattina a Foggia, è stata l’occasione per presentare alla città, con un volo dimostrativo, il neo costituito Reparto Volo Uas – Polizia Locale e Protezione Civile, costituito da due velivoli a pilotaggio remoto, ai quali, con decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stata riconosciuta l’equiparazione ad aeromobili di Stato ai sensi dell’art. 746 del Codice della Navigazione.

Nove i piloti abilitati ai sensi di legge, di cui 5 con l’abilitazione massima per le “operazioni specific”. Di questi 8 sono appartenenti alla Polizia Locale e uno alla Protezione Civile del Comune di Foggia. “La costituzione del Reparto Volo con i droni per la Polizia Locale di Foggia – dichiara l’assessore Patano – è un altro tassello di quel percorso di potenziamento e innovazione che come Amministrazione intendiamo portare avanti con determinazione. Un rafforzamento necessario per dare ai foggiani risposte efficienti in materia di sicurezza e legalità”.