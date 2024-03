Reati ambientali, Foggia seconda solo alla Campania: "Non si tocchi il reparto prevenzione crimine di San Severo"

L'on. Carla Giuliano del Movimento 5 Stelle, in Commissione Ecomafie, ha incalzato Matteo Piantedosi in merito alla situazione criminale emergenziale della Provincia di Foggia, "sotto gli occhi dell’intero Paese".

Le domande della deputata sono state fatte presso l'Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, durante l'audizione del ministro dell'Interno.

"Ribadiamo la necessità che si concluda l’iter avviato, su mio impulso, per l’elevazione dei commissariati di Pubblica Sicurezza di San Severo e di Cerignola a strutture dirigenziali di primo livello. Dal Governo non arrivano risposte in tal senso e, nel frattempo, apprendiamo da articoli di stampa e dal mondo sindacale di categoria, di una possibile riorganizzazione e riduzione delle sedi dei reparti di Prevenzione Crimine presenti sul territorio nazionale".