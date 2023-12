I Falò dell'Immacolata non possono essere più come una volta

Alla luce dei sequestri di legna e materiale vario accatastati pronti ad esser dati alle fiamme l'8 dicembre e alla guerriglia scoppiata in via Imperiale, il Nucleo Intervento Tutela Ambiente di Foggia fa chiarezza sui motivi per i quali non è più possibile organizzare i Falò dell'Immacolata, come si è stato fatto fino a qualche anno fa.

Oltre 21 tonnellate di legna sono state rimosse tra il 7 e l'8 dicembre, in via Almirante, via Imperiale, via Pestalozzi e via De Petra.

I falò affondano le loro radici in riti arcaici e propiziatori che fanno parte delle tradizioni popolari e portano gli adulti ed anziani a ricordare quando erano bambini e giocavano liberamente con pezzi di eternit non ritenuti, al tempo, pericolosi. E’ quindi innegabile che la vita e tante cose che prima apparivano semplici, con le conoscenze di oggi lo sono molto meno. La sicurezza è diventata prioritaria e presente in tutte le forme di regolamentazione delle cose che costituiscono un rischio potenziale.

Per l’accensione dei fuochi, l’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza esplicita che occorre l’autorizzazione dell’autorità locale di pubblica sicurezza. E’ la Questura che si occupa di rilasciare autorizzazione dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza ed aver acquisito una serie di informazioni utili a valutare la possibilità dell’accensione e la esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive di fattibilità del falò, quali, ad esempio, che esista l’autorizzazione all’utilizzo dell’area da parte del proprietario del fondo, il prevedibile numero di persone presenti, la distanza tra il falò ed abitazioni, altri edifici etc etc.

Oggi sappiamo cose che un tempo si ignoravano come le emissioni nocive ed inquinanti contenute nei prodotti di combustione che non siano legna naturale. Abbiamo persino esperienza di chi, approfittando della tradizione dei falò, ha inteso sbarazzarsi di rifiuti pericolosi smaltendoli illegalmente e creando gravi danni alla salute dei cittadini e all’ambiente. Bisogna quindi rinunciare? Certamente no.

La soluzione è che, in collaborazione con i vigili del fuoco e le autorità e le associazioni locali, si possano individuare preventivamente nella città le aree idonee per i falò promuovendo procedure snelle sempre nel rispetto delle regole. In questo modo l’amministrazione e la comunità dei cittadini potrà riuscire a rispettare la tradizione popolare in sicurezza evitando, da una parte, la mortificazione delle legittime aspettative dei più giovani e dall’altra che si arrivi a situazioni fuori controllo.

Oggi, anche per un “semplice falò”, è necessario presentare richiesta di autorizzazione in Questura 30 giorni prima dell’evento, indicando un responsabile maggiorenne per la sicurezza, quindi prevedere le distanze, l’autorizzazione del proprietario dell’area, seguire disposizioni stringenti.

Per fare i falò ovunque in Italia vanno seguite le procedure, nei tempi previsti, rispettando norme oggi rese ancora più stringenti dopo il 2017 (la tragedia di piazza San Carlo a Torino). In particolare, l’articolo 57 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevede una licenza anche per i falò da parte della autorità locale di pubblica sicurezza, ovvero il Questore e, se in un paese questa figura è assente, ricopre questo ruolo il sindaco.

Nella domanda tesa al rilascio della autorizzazione, andranno indicate una serie di informazioni ai fini di valutare la possibilità dell’accensione e la esistenza delle condizioni soggettive e oggettive di fattibilità dell’evento, quali ad esempio che il luogo di accensione sia in area scoperta; che esista l’autorizzazione all’utilizzo dell’area da parte del proprietario del fondo; il prevedibile numero di persone che potranno assistere; la distanza tra il falò ed abitazioni, altri edifici etc etc...

Nel titolo autorizzatorio, andranno indicate tutta una serie di prescrizioni e cautele di sicurezza, per evitare l’insorgere del pericolo di incendi e al fine di tutelare la pubblica incolumità, quali ad esempio: la presenza di una squadra preposta al servizio di vigilanza e pronto intervento in caso di necessità; gli spettatori devono essere posti a debita distanza; la presenza di mezzi e strumenti antincendio; individuare, segnalare e lasciare libere delle vie di fuga; la previsione di un servizio di vigilanza sanitaria; l’area circostante al falò opportunamente segnalata, delimitata e controllata da personale preposto, al fine di impedire l’accesso da parte di non addetti e garantire condizioni di sicurezza.