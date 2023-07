Locali multati per non aver pagato il canone Rai, pizzicati 13 percettori illegali del RdC

Nell'ambito dei controlli di polizia economico-finanziari effettuati dai reparti della Guardia di Finanza in Capitanata - principalmente a Foggia, Cerignola, San Severo, Manfredonia, Vieste, Peschici, Chieuti, Lesina, Isole Tremiti, San Giovanni Rotondo, Mattinata, San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Vico del Gargano, Torremaggiore, Carapelle, Bovino, Stornara, Candela e Orta Nova, sono stati accertati cinque lavoratori in nero: uno 'assunto' da un professionista di Cerignola, due presso un bar di San Severo e San Nicandro Garganico, uno in un centro scommesse di Vieste e un altro in un ristorante di Manfredonia.

Quattro esercizi sono stati sanzionati per non aver versato il canone speciale Rai, richiesto per la diffusione in pubblico delle trasmissioni radiotelevisive.

A seguito dello sviluppo delle risultanze dei controlli, dell’esame delle banche dati in uso al corpo ed all’Inps, sono stati individuati tredici beneficiari indebiti del reddito di cittadinanza. Si tratta di persone che hanno percepito oltre 120mila euro pur risultando titolari di beni immobili, valori mobiliari o redditi non dichiarati oltre le soglie previste dalla legge per ottenere il beneficio.

Lungo la costa sono stati avviati anche mirati controlli in materia di affitti in nero; in particolare, in un caso, a Vieste, è stata constatata la mancata dichiarazione di una locazione per oltre 3mila euro.