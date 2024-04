Specola in “condizioni pietose”, guano di piccioni e abbandono: l’osservatorio meteoro-sismico sarà recuperato

Giace ancora al terzo piano dell’ex Banca d’Italia, oggi sede dell’Accademia di Belle Arti, in corso Garibaldi, la strumentazione della gloriosa Specola Meteorologica intitolata a Vincenzo Nigri, incredibilmente abbandonata in mezzo al guano di piccioni.

È stata l’assessora al Personale e alla logistica comunale, Daniela Patano, a consegnare all’aula, nell’ultimo Consiglio comunale, una nitida istantanea del degrado e delle “condizioni pietose” in cui versa, in risposta ad un’interpellanza del consigliere comunale civico di opposizione Nunzio Angiola.

L’assessora ha effettuato un sopralluogo insieme al consigliere comunale socialista Mino Di Chiara, al geometra Carmelo Fredella dell’Area Tecnica, e a Federico Nigri, pronipote di Vincenzo Nigri, che ha gestito l’osservatorio fino al 2006.

Le finestre erano aperte, esponendo le strumentazioni agli agenti atmosferici e trasformando la sala in una ‘piccionaia’, con il rischio di danni da corrosione.

In virtù della convenzione tra Comune e Accademia stipulata quando l’ente era ancora gestito dai commissari straordinari, il 6 settembre, sono stati ceduti gli spazi ad esclusione del terzo piano che ospita la Specola Meteorologica, ma per intervenire è necessaria comunque un’interlocuzione con l’istituzione culturale, favorita dal consigliere Dem Mario Cagiano, per definire l’operazione.

“Tra qualche giorno – ha fatto sapere l’avvocato Daniela Patano - ci convocheranno per darci la possibilità di entrare e pulire”.

La Specola Sismica è invece ubicata al piano interrato di Palazzo di Città, e non se la passa meglio. È diventata, più che altro, un deposito.

Già all’inizio dell’anno, l’assessora Patano, insieme al geometra Fredella, aveva constato le condizioni critiche in cui versa. “Prima di procedere a qualsiasi lavoro è necessario fare pulizia”, ha spiegato.

Il servizio è stato affidato alla ditta Daunia Service. Nella determina, datata 15 aprile, già si leggeva che l’Amministrazione aveva preso in considerazione l’ipotesi di “riattivare i locali al fine di poter effettuare visite guidate da parte delle scolaresche e della cittadinanza”.

Oltre allo sgombero del materiale in disuso e delle suppellettili abbandonate, le ditte Dusmann e Smacos si occuperanno della verifica dell’impianto elettrico e della tinteggiatura dei locali. Dalla sintesi social dei lavori del Consiglio della presidente Lia Azzarone, peraltro, si apprende che "in accordo con gli eredi Nigri, sono iniziate le interlocuzioni per una possibile messa in sicurezza della centrale".

Sarebbe oneroso, invece, ‘riattivare’ la Specola, anche perché ci sono altri osservatori sparsi in provincia, almeno otto punti.

Semmai, in caso di cessione dei locali dell’ultimo piano all’Accademia, la strumentazione potrebbe essere trasferita interamente al piano interrato di Palazzo di Città o in locali più idonei. Il consigliere Mino Di Chiara, pensa, ad esempio, ad un’ala del Museo Civico.

Può dirsi soddisfatto della risposta dell’assessora il consigliere Angiola, leader del movimento ‘Cambia’. Lui stesso, durante un sopralluogo, aveva constatato il “gravissimo e drammatico” stato di abbandono dell’attrezzatura. Aveva visitato la Specola con Federico Nigri e Giovanni Costantino Lobasso, curatore della pagina Clima&Scienza e cultore della materia.

L’interpellanza dell’ex candidato sindaco stimolava proprio un intervento di recupero dell’osservatorio. “Può diventare una meta turistica rilevantissima e originale”, ha osservato nel suo intervento, ricordando come faccia parte dell’identità e della memoria storica dei foggiani. “Spero che diventi una ‘meta di pellegrinaggio’ per gli studenti della provincia di Foggia e un formidabile strumento formativo per le nuove generazioni”. Conviene con lui l’assessora che intende aprire i locali alle scolaresche.

Il professor Angiola ha ricordato, peraltro, una data che è una ferita al cuore di Foggia: l’11 novembre 1999. “Alle 3.12 la terra tremò a Foggia, e non per un terremoto. L’osservatorio registrò un movimento dovuto al crollo di viale Giotto”, ha detto in aula mostrando il tracciato, divenuto oggi una “testimonianza storica da trasmettere alle attuali e alle future generazioni”.