Ottanta auto oggetto di furto recuperate nell'area ghetto dell'ex pista

Prosegue senza sosta l'attività della Polizia di Stato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza di rinvenimento e rimozione di autoveicoli oggetto di illecita provenienza, abbandonati nelle aree limitrofe 'all’ex pista' del Cara di Borgo Mezzanone, a pochi chilometri da Foggia, in agro di Manfredonia.

Il personale della sezione della Polizia Stradale di Foggia, insieme a un’aliquota dei Carabinieri Forestali, ha effettuato un controllo su 80 auto, due delle quali sono state sottoposte a sequestro penale per il numero di telaio abraso che non ha consentito l’identificazione del proprietario. Altri 18 veicoli sono affidati in custodia giudiziale in quanto proventi di furto. Sale a 80 il numero delle auto oggetto di furto recuperate nell'area del ghetto.

Il caso, lo ricordiamo, era stato sollevata da Striscia La Notizia, che nel corso del ritrovamento di un autobus di linea che era stato asportato a Campobasso e che i ladri avrebbero tentato di vendere all'interno dell'insediamento abusivo, avevano approfondito il tema della ricettazione dei mezzi, scovandone alcuni risultati rubati anche fuori regione.