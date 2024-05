A Cerignola rinvenute 243 auto cannibalizzate in 4 mesi: “Erano nei posti più impensabili”

Sono 243 le auto cannibalizzate rinvenute e recuperate dagli agenti di polizia locale di Cerignola nei primi quattro mesi dell’anno.

“Parliamo di più di 50 auto al mese recuperate”, evidenzia l’assessore alla Sicurezza e Polizia Urbana Teresa Cicolella, che fa sapere come siano state individuate “nei posti più impensabili della città”.

Sono 120, invece, gli incidenti stradali rilevati dagli agenti di polizia locale, sempre nei primi quattro mesi dell’anno, per una media di un incidente stradale al giorno.

Le multe elevate da gennaio ad aprile sono 1600, vale a dire 400 contravvenzioni al mese, al netto degli autovelox e delle multe elevate dagli accertatori della sosta. “Sul Codice della Strada bisogna fare un ripasso generale”, ha detto l’assessore in un videomessaggio.

Sono 35 i motocicli sottoposti a fermo amministrativo per guida senza casco nei mesi di marzo e aprile. Infine, sono 500 i chilometri percorsi dalle moto in dotazione al Corpo di Polizia Locale negli ultimi due mesi. "Sono 250 chilometri al mese percorsi da ogni singola moto, rispetto ai 200 chilometri all'anno percorsi nel periodo in cui questo ente era amministrato da altre persone", ha rimarcato.

“Questi numeri – ha detto l’assessore Cicolella illustrando il bilancio delle attività dei primi quattro mesi - dimostrano, seppur in minima parte, l’attività quotidiana svolta dalla polizia locale che non mi stancherò mai di ringraziare”.