"Sempre la stessa storia", la città vista dai foggiani dopo gli elogi di Emiliano: "C'è davvero poco da ridere"

Evidentemente non tutti i foggiani sono d'accordo con Michele Emiliano, finito ieri nel tritacarne dei social per il siparietto con Maria Aida Tatiana Episcopo, in cui il Governatore si complimenta per il nuovo look di Foggia, "ho visto strade e strisce rifatte", plaudendo all'attività amministrativa della sindaca. Simpaticamente, c'è chi gli chiede che strade abbia percorso

"Probabilmente ti ha fatto percorrere quelle un po' sistemate vai a via L.Sbano vai sulle 3 corsie, se non stai attento si rompe pure la macchina" scrive Anna, "se vieni davanti alle Casermette le voragini ti inghiottiscono" ribadisce Tonia.

Inviperito Pio: "Mia madre, persona anziana, ieri sera è caduta e rischiava di ammazzarsi a causa dei marciapiedi pieni di dossi e fossi in prossimità della Chiesa di San Ciro". La donna ha riportato ematomi, contusioni ed escoriazioni.

Perentorio Oreste: "Non so che idea abbia dell'asfalto rifatto ma le basterebbe percorrere la corsia della biblioteca provinciale per giocarsi un po' di sospensioni dell'auto", che prosegue: "Comunque fa piacere che del governo e della gestione fatta dal suo campo largo in ormai cinque mesi abbia visto solo l'asfalto. C'è davvero poco da ridere. Foggia svegliati che la storia doveva essere diversa ma così appare più un incubo".

Per la pagina Facebook 'Miglioriamo Foggia', "Emiliano continua a fare gaffe su gaffe. Le strade a Foggia sono un colabrodo, quelle poche rifatte e grazie al precedente commissariamento. Vada sulla tangenziale per Bari e svolti all'ingresso Foggia centro, gli sembrerà di essere su un percorso di guerra".

Ci sono poi quelli che ritengono siano demeriti del precedente sindaco Franco Landella o chi imputa l'asfalto di alcune strade alla sola gestione commissariale

Angelo 'tagga' la sindaca, in riferimento alla battuta di Episcopo, "molti non le vedono": "La invito a farsi un giro nelle zone semi centrali e periferiche che, sono abbandonate a se stesse sia per quanto riguarda le strade e la segnaletica orizzontale sia per quando riguarda la circolazione pedonale con marciapiedi impraticabili e gente che è costretta a camminare sui tratti stradali, esponendosi al rischio investimento".

Alla fine della fiera, il siparietto durante l'inaugurazione della nuova sede dell'ex Guardia Medica di Foggia presso i locali Inam, si è trasformato in un'occasione per disquisire sulle condizioni di strade e marciapiedi nel capoluogo dauno, argomenti evidentemente sentiti dalla popolazione, rispetto ai quali probabilmente la verità sta nel mezzo. Ai tanti che non si accorgerebbero di strade, strisce e marciapiedi rifatti, ve ne sono tantissimi che quotidianamente, anche attraverso la nostra testata, denunciano la presenza di buche, dossi e 'salvagenti' divelti. "E' sempre la stessa storia" la chiosa di chi non percepisce ancora il cambiamento.