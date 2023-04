Diminuiscono i reati nel Foggiano, le estorsioni il tasto dolente: "Stiamo lavorando per cambiare questa realtà"

La Polizia di Stato si appresta a celebrare il 171° anniversario dalla Fondazione del corpo (la ricorrenza cade domani) e, ad un anno dall’insediamento del questore Ferdinando Rossi, per la struttura di via Gramsci è tempo di bilanci.

“E’ stato un anno intenso”, spiega Rossi, “testimoniato dai dati delle operazioni e delle nostre attività, che testimoniano l’impegno massivo profuso dalla polizia negli ultimi mesi, durante i quali abbiamo portato a casa importantissimi risultati, ponendo le basi per modificare le realtà in cui siamo chiamati a lavorare”.

Nel complesso, si registra una generale flessione dei reati, in particolare per furti e rapine (-30% nei primi 3 mesi dell’anno in corso). Oltre 90 le operazioni ad ‘Alto Impatto’ messe a segno sul territorio provinciale, con il coinvolgimento delle altre forze di polizia. “Ma tante sono state le operazioni, brillantissime, portate a termine dalla polizia”, rivendica Rossi. Su tutte, ricorda l’operazione eseguita su San Severo, dove grazie al coinvolgimento di due agenti sotto-copertura, sono state disarticolate numerose piazze di spaccio di stupefacenti, e l’altra su Foggia, quando nel luglio scorso, è stato di fatto sventato un progetto omicidiario in danno di un imprenditore, giungendo all’arresto di 7 presunti sodali del clan Sinesi-Francavilla. “Con quell’operazione abbiamo disarticolato una struttura criminale importante”, chiosa il numero uno della questura dauna.

“Solo su San Severo abbiamo contato oltre 200 arresti”, esemplifica il questore che ricorda l’ultimo intervento operato in città, con il sequestro di un vero e proprio arsenale, comprendente armi micidiali, comuni e da guerra. Complessivamente, dal 1° aprile 2022 al 1° aprile 2023, sono 512 le persone arrestate e 1621 quelle denunciate. Oltre 800 gli arresti operatori nell’ambito di controlli ad alto impatto con altre forze di polizia. Sulle misure di prevenzione, invece, si contano 116 avvisi orali, 25 ammonimenti, 40 Daspo sportivi, 38 Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) e 36 fogli di via obbligatori.

“Ma abbiamo inciso anche sulla realtà cerignolana, colpendo le professionalità e il know how degli specialisti degli assalti a portavalori e i gruppi dediti alla ricettazione e riciclaggio di vetture e mezzi provento di furto”. Attenzione massima sul Gargano, dove è attivo l’alert per il super-latitante Marco Raduano, evaso alcune settimane fa, dal carcere di massima sicurezza ‘Badu ‘e Carros’ di Nuoro. Tasto dolente resta quello legato al reato estorsivo, core-business della Società Foggiana: “Le denunce ci sono, ma sono ancora inferiori rispetto al dato reale”, spiega. “Tante estorsioni, tentate o consumate, vengono scoperte nell’ambito di contesti investigativi più ampi”, ammette.

Risolte in brevissimo tempo le indagini per numerosi fatti di sangue avvenuti in Capitanata. Non solo criminalità organizzata. Grande attenzione è dedicata alla microcriminalità e alle condizioni di vita nei quartieri ‘a rischio’ della città: “Dal mio insediamento, abbiamo organizzato settimanalmente una o due attività di controllo dei quartieri più problematici, come il Quartiere Ferrovia e la zona Candelaro. Il nostro obiettivo è portare questi territori fuori dall’attuale situazione: Foggia e il resto della provincia non merita l’oltraggio della criminalità organizzata e comune”, conclude.

In attesa delle celebrazioni ufficiali del ‘compleanno’ della polizia, la questura di Foggia, d’intesa con Avis e Policlinico Riuniti, ha organizzato una raccolta sangue straordinaria, aperta a tutta la cittadinanza, che si terrà in piazza XX Settembre, a partire dalle 8.30 di domani. “Sono un donatore di sangue”, spiega Rossi, “e sono molto sensibile alla causa. Nonostante i molteplici impegni domani sarò il primo donatore”.

L’appello non è stato condiviso già da decine di agenti che hanno prenotato il proprio turno.

L’evento è pubblicizzato con un video-spot girato dagli attori del Piccolo Teatro di Foggia, Dino Lacecilia e Fabio Conticelli. La cerimonia si terrà domani mattina, a Palazzo Dogana, alla presenza di 150 studenti delle scuole, “per stringere alleanze e sinergie con le nuove leve della cittadinanza”. Inoltre, dalle 19 di stasera, i luoghi-simbolo della provincia (Palazzo Dogana per Foggia, il duomo per Lucera e Cerignola, il Castello per Manfredonia e il Teatro Verdi a San Severo) saranno illuminati con il logo della polizia.