Razzo cinese in caduta libera: la traiettoria rossa passa dalla provincia di Foggia, "impatto" previsto alle 2:33

Stando all'ultima previsione, il rientro sulla terra del lanciatore spaziale 'Lunga marcia 5B' è fissato per le ore 2:24 del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di più o meno 6 ore. La Capitanata è una delle 'porzioni' della Puglia interessate dall'allerta

La possibile traiettoria del vettore Cz-5B R/B, il razzo cinese in caduta libera, del 9 maggio alle 2:33 del mattino ora italiana, passa per la provincia di Foggia. La traiettoria è quella segnata in rosso - colore che contribuisce ad alimentare le preoccupazioni generate dall'allerta - nell'elaborazione del 7 maggio alle 20:19, diffusa dalla Protezione Civile.

La linea interseca soprattutto Gargano e Alto Tavoliere, con l'approssimazione del caso. Quando il Comitato Operativo della Protezione Civile parlava di "porzioni" di regioni - 9 del centro Sud - per la Puglia si riferiva soprattutto al Nord e al Basso Salento (sulla traiettoria blu, poco dopo l'una di notte). Stando all'ultima previsione, il rientro sulla terra del lanciatore spaziale cinese 'Lunga marcia 5B' è fissato per le ore 2:24 del 9 maggio, con una finestra temporale di incertezza di più o meno 6 ore.

I sensori del Consorzio europeo per la sorveglianza e il tracciamento dello spazio monitorano il razzo ma da 13 ore non vengono diffusi aggiornamenti.

Per quanto dall'analisi del Comitato Operativo della Protezione Civile degli ipotetici scenari del rientro incontrollato in atmosfera del razzo siano state elaborate le tre traiettorie che potrebbero coinvolgere l'Italia, l'area interessata dalla possibile caduta di detriti è molto vasta.

Il principale consiglio alla popolazione della Protezione Civile che al momento non ha pubblicato ulteriori aggiornamenti è di evitare i luoghi aperti: "è poco probabile che i frammenti causino il crollo di edifici", e dunque sono da considerarsi più sicuri, specie ai piani più bassi, con la precauzione di stare lontani da finestre e porte vetrate.