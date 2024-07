L'ecomafia pervade la Capitanata: aumentano i reati ambientali, ma anche le denunce e i sequestri

Nel 2023 le ecomafie premono sull’acceleratore: 35.487 gli illeciti accertati (+15% rispetto al 2022), alla media di 97,2 reati al giorno, quattro ogni ora. Aumenta, in maniera ancora più rilevante, il numero delle persone denunciate (34.481, pari al +30,6%), così come quello degli arresti (319, +43% rispetto al 2022) e quello dei sequestri (7.152, +19%). Continua a salire la pressione del ciclo illegale del cemento (13.008 reati, +6,5%), ma a preoccupare è soprattutto l’impennata degli illeciti penali nel ciclo dei rifiuti, che sono stati 9.309, con un incremento del 66,1%.

Con 3.643 reati ambientali, la Regione Puglia è la terza in Italia dopo Campania e Sicilia. Il 10,3% sul totale nazionale. Sul terzo gradino del podio si piazza anche per il numero di persone denunciate, ben 3.404 (2560 nel 2022), quinta per numero di arresti (38 nell'anno intero rispetto ai 27 dell'anno precedente) e seconda per sequestri compiuti, ossia 1074. Erano stati 692 nel 2022. Reati in aumento, basti pensare che nel 2022 in tutta la Regione erano stati accertati 3054 reati.

Con 703 reati ambientali accertati, Foggia è la settima provincia. In Puglia peggio ha fatto Bari, terza con 878. Un dato che rappresenta il 2% del totale dei reati in ambito nazionale. Un arresto, 461 persone denunciate e 210 sequestri completano la casella che riguarda la Capitanata. Reati in aumento anche in Capitanata che perde quattro posizioni: era 11esima nel 2022 con 524 reati ambientali, 290 soggetti denunciati, quattro arresti e 121 sequestri effettuati.

Sono quindici le proposte di Legambiente per rendere più efficace l’azione delle istituzioni. Tra queste: recepire la nuova direttiva europea sui crimini ambientali; approvare il ddl contro le agromafie e inserire nel codice penale i reati contro gli animali; inasprire le sanzioni per i reati nella gestione illecita dei rifiuti.