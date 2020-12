Doppia rapina a Manfredonia: colpo riuscito nel negozio di casalinghi, malviventi messi in fuga da dipendente in un bar

Doppia rapina - una consumata, l'altra tentata - lo scorso sabato, a Manfredonia. Due le attività colpite: un negozio di casalinghi e un bar cittadino, entrambi situati nel centro abitato sipontino.

Nel primo caso, ad agire sono state due persone a volto travisato (mascherina sul viso e berretto in testa) e armate rispettavamente di una lama, forse un taglierino, e di una pistola. Il fatto è successo al momento dell'apertura pomeridiana dell'attività: i due hanno fatto irruzione nell'esercizio commerciale e, armi in pugno, hanno costretto il dipendente a consegnare loro il denaro presente in cassa.

Il bottino è stato stimato in circa 200 euro. Durante le rapide fasi della rapina nessuno è rimasto ferito. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti in zona.

Nello stesso pomeriggio, un altro colpo è stato tentato in danno di un bar sipontino: stessa dinamica e, forse, stesse persone in azione. In questo caso, i malviventi sono stati messi in fuga dall'inaspettata reazione del dipendente. Su questo secondo episodio, sono in corso le indagini degli agenti del commissariato cittadino.