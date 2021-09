Tre colpi nel giro di un'ora in tre farmacie di Cerignola: fermato il presunto rapinatore solitario 'armato' di taglierino

I colpi si sono susseguiti in rapida sequenza. Il bottino, non ancora quantificato, è stimato nell'ordine di alcune centinaia di euro. Sui tutti gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri, che avrebbero fermato una persona, la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria