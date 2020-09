Aree di servizio nel mirino, rapinatore solitario in azione in due bar: un colpo a segno, l'altro fallisce per il lancio di tazzine

Una rapina tentata e una consumata, entrambe in danno dei bar di due aree di servizio di Foggia.

E', in breve, quanto accaduto all'alba di oggi, rispettivamente alle 5 e alle 6 del mattino. Ad agire, in entrambi i casi, un rapinatore solitario, con il volto travisato da passamontagna e armato di taglierino. Il primo colpo è andato a vuoto: intorno alle 5 del mattino, il giovane ha fatto irruzione nel bar di un distributore di carburante in viale Ofanto brandendo l'arma, ma è stato sorpreso e messo in fuga dalla reazione del barista che si è difeso scagliando contro il malvivente piatti e tazzine di caffè.

A segno, ma per pochi spiccioli (bottino stimato in 60 euro) la rapina messa a segno nel bar di un'area di servizio lungo la circonvallazione cittadina, Statale 673. Qui, dopo aver minacciato il dipendente di turno, l'uomo è riuscito ad arraffare le banconote e a dileguarsi. Nessuno è rimasto ferito o colluso. Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini della polizia. Non si esclude che, ad agire, sia stata la stessa persona.