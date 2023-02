Preso a bastonate e rapinato mentre va in banca: colpo da 20mila euro, vittima un imprenditore

Inseguito, aggredito e rapinato dell'incasso di più giornate di lavoro. Questa, in breve, la dinamica della violenta rapina messa a segno in mattinata, a San Severo.

Il fatto è successo tra via Matteotti e via Giustino Fortunato: dalle prime informazioni raccolte, il titolare di un distributore di benzina della zona, è stato aggredito mentre andava a depositare l'incasso in banca.

In azione tre persone, con il volto parzialmente travisato, una delle quali 'armata' di bastone. I malviventi hanno minacciato e colpito la vittima, riuscendo a sottrargli il borsello contenente il denaro (secondo una prima stima, circa 20mila euro).

L'azione è stata fulminea, durata non più di una manciata di secondi. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato cittadino, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. La vittima della rapina non ha voluto fare ricorso alle cure mediche.