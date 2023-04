/ Viale Giuseppe di Vittorio

Revolver in pugno, rapinatore irrompe nella rivendita di tabacchi e fugge con l'incasso

E' la dinamica della rapina messa a segno poco fa, in viale di Vittorio, a Foggia. Al momento non è stato ancora quantificato il bottino. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia