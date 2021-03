Attimi di paura in una tabaccheria: rapinatori irrompono e sotto la minaccia di una pistola portano via l'incasso

Non c'è pace a Orta Nova dove poco prima dell'orario di chiusura, due malviventi, di cui una armata di pistola, hanno fatto irruzione in una tabaccheria via Aldo Moro. Sotto la minaccia delle armi sono riusciti a impossessarsi dell'incasso della giornata e far perdere le tracce. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ancora da quantificare l'ammontare del bottino.

Nonostante l'aumento dei controlli da parte dei carabinieri, che indagano sul colpo messo a segno questa sera, nella città dei cinque reali siti si è consumata la sesta rapina dall'inizio dell'anno.