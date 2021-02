Attimi di paura in via Salvemini: banditi irrompono in una tabaccheria ed esplodono alcuni colpi di pistola in aria

Ancora da quantificare il bottino. Sul posto, sono intervenute numerose pattuglie della polizia per avviare le indagini del caso

E' ancora da quantificare il bottino della rapina messa a segno intorno alle 17, in via Salvemini, in danno di una tabaccheria della zona. Ad agire, due malviventi incappucciati ed armati di pistola, poi risultata arma 'a salve'.

L'azione è durata una manciata di minuti: i rapinatori hanno fatto irruzione nel locale impugnando la pistola ed esplodendo anche alcuni colpi in aria, a scopo intimidatorio. Dietro la minaccia dell'arma, si sono fatti consegnare l'incasso della giornata e sono quindi fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

Durante l'azione, non è stata ingaggiata alcuna colluttazione e nessuno è rimasto ferito. Sul posto, sono intervenute numerose pattuglie della polizia per avviare le indagini del caso. Gli agenti stanno verificando la presenza di telecamere in zona utili ad individuare i responsabili.