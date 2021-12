Rapina in tabaccheria a San Severo, lo sfogo: "Non è questa la città che vogliamo"

Antivigilia amara, a San Severo, dove nella giornata di ieri è stata messa a segno una rapina - l'ennesima - in danno della tabaccheria di Amedeo Giancola, del circolo territoriale di Fratelli d'Italia 'Norma Cossetto'.

Immediata al presa di posizione del gruppo: "Vicinanza e solidarietà al co-coordinatore Giancola, per l’ennesima rapina subita presso la sua tabaccheria. Ancora una volta la città di San Severo risulta in balia di delinquenti. Ci domandiamo a cosa servano telecamere e premi pro legalità, quando poi non si è comunque in grado di monitorare il territorio, proprio in periodi più a rischio come questi", il duro sfogo.

"Corre l'obbligo di denunciare lo stato di abbandono e di degrado in cui versa la città. Al posto di tanti proclami, vorremmo i fatti e una reazione forte; perché, dopotutto, a pagarne le spese sono sempre le persone perbene. Le rapine possono capitare ovunque, non solo a San Severo, ma un paio l'anno alle stesse attività è insostenibile: soprattutto, nei periodi pre festivi è doveroso un cospicuo aumento di controlli in città per le attività sensibil. Non è questa la San Severo che vogliamo".