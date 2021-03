Minorenni violenti e spietati irrompono in una tabaccheria: colpo a segno e fuga, ma poi scatta l'arresto

Le immagini della rapina al bar Gocce di Caffè di Foggia sono ancora vive nella memoria di chi ancora oggi non crede alla violenza, spregiudicatezza e spietatezza del branco sul corpo di Francesco Paolo Traiano, il 38enne morto dopo 23 giorni di agonia.

Un episodio analogo, che avrebbe potuto avere un epilogo drammatico, è avvenuto ieri sera a Manfredonia (l'ennesimo dopo quella violenta del 23 febbraio), dove due ragazzi minorenni muniti di mascherina, di cui uno incappucciato con taglierino e l'altro travisato da un cappello, poco prima dell'orario di chiusura hanno fatto irruzione in una tabaccheria di Manfredonia.

In pochi secondo i malviventi, ritenuti responsabili di altre rapine in città, hanno minacciato la titolare e messo interamente a soqquadro l'attività commerciale di via San Francesco e si sono dileguati a piedi con la cassa.

Le immediate e serrate indagini intraprese dalla squadra investigativa del commissariato di Manfredonia, giunti sul posto su segnalazione al 113 a bordo di una volante, hanno consentito di individuare gli autori anche grazie alla visione delle immagini acquisite dalle telecamere di sorveglianza dell'attività commerciale.

Ulteriori elementi sono stati acquisiti nel corso del sopralluogo in cui hanno rinvenuto il cassetto del registratore di cassa asportato, contenente ancora la somma di 48,72 euro a fronte delle 1000 custodite e denunciate. Entrambi gli autori si erano resi protagonisti di altre rapine a esercizi commerciali di Manfredonia.

La Procura per i Minorenni di Bari, per il ruolo svolto nella fase della rapina e per i rispettivi precedenti, ha disposto l’arresto per il primo, previo accompagnamento presso l’istituto penale per minorenni di Baeri e di denunciare a piede libero l’altro con il conseguente affidamento ai genitori.