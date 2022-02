Delinquenti sfacciati, sesta rapina nella stessa tabaccheria in pieno centro: i sanseveresi non ne possono più

Non c?è pace a San Severo, dove ieri pomeriggio in via Tiberio Solis un delinquente armato e a volto coperto, ha fatto irruzione in una tabaccheria ed è fuggito con l?incasso fino a quel momento accumulato dal rivenditore. Il malvivente ha guadagnato la fuga riuscendo a far perdere le tracce. Sul caso indagano i carabinieri, al vaglio dei quali ci sono le telecamere di videosorveglianza della zona, che si spera possano rivelarsi utili all?individuazione dell?autore del colpo.

Non è la prima volta che l?attività commerciale viene presa di mira dai rapinatori: era già successo nel dicembre dello scorso anno, ma anche in passato. E in più di una occasione. Infatti è la sesta rapina dal 2017.

Durissimo il commento di Confesercenti Foggia: ?L'ennesima rapina in pieno centro alla tabaccheria Giancola in via Tiberio Solis a San Severo conferma il vergognoso declino di una classe dirigente parolaia che invece di rafforzare gli organici delle forze dell'ordine, sottoassegnate, hanno inviato sette pattuglie temporanee insufficienti per il controllo del territorio. Vergogna"

Nonostante le operazioni ad ?Alto Impatto? che nei giorni scorsi hanno visto centinaia di uomini delle forze dell?ordine ? carabinieri, polizia e guardia di finanza ? impegnati a setacciare il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali, dopo gli attentati dinamitardi e incendiari, nella città dell?Alto Tavoliere il crimine non indietreggia. Anzi, continua a colpire e nel caso specifico, nello stesso esercizio commerciale.