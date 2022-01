Pistola in pugno e incappucciato in fuga in via Matteotti: l'uomo avrebbe rapinato una tabaccheria

Le informazioni in nostro possesso non sono sufficienti a farci dire con estrema certezza che intorno alle 13 di oggi 5 gennaio, in Corso Matteotti a Foggia, si sia verificata una rapina all'interno di una tabaccheria, ad opera, secondo le informazioni in nostro possesso, di un soggetto incappucciato e armato, visto da alcuni passanti mentre cercava di guadagnare la fuga. Non è chiaro se il colpo sia stato o meno consumato. Sul luogo della segnalazione dell'accaduto sono state viste le auto di carabinieri e polizia. Quest'ultima indagherebbe sull'accaduto. In attesa di conferme ufficiali e sviluppi.