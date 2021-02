Tabaccaio rapinato dell'incasso mentre va in banca: bottino da 20mila euro, il colpo a Lucera

Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, in zona Porta Foggia. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona

Rapinato mentre andava in banca a versare l'incasso di più giornate di lavoro. Ma l'ultima, quella di ieri, è finita davvero male per un tabaccaio di Lucera, che si è visto portare via tutto il denaro da un rapinatore a volto coperto.

Circa 20mila euro il bottino stimato. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, alla periferia della cittadina federiciana, zona Porta Foggia.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava raggiungendo l'istituto bancario quando è stato affiancato da un uomo a volto coperto (e forse armato) che gli ha intimato di consegnarsi il plico contenente il denaro.

Arraffato il bottino, il malvivente è fuggito a piedi, ma non si esclude che, nelle vicinanze, potesse esserci un complice ad aspettarlo. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere in zona utili a individuare i responsabili del gesto.