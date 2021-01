Supermercati-bancomat ad Orta Nova: rapina in via Da Vinci, nel paese è il quarto colpo in due settimane

Supermercati come bancomat ad Orta Nova, dove nelle ultime due settmane si sono registrate ben quattro rapine. L'ultima, in ordine di tempo, è avvenuta ieri sera, in danno di un supermercato in via Leonardo Da Vinci.

Il fatto è successo intorno alle 20: in azione due malviventi, entrambi a volto coperto, uno dei quali armato di pistola. La rapina è durata una manciata di minuti: dopo aver minacciato - arma in pugno - i cassieri, i rapinatori sono fuggiti a piedi, con l'incasso, facendo perdere le proprie tracce.

Ancora da quantificare il bottino, stimato in poche centinaia di euro. Nessuno è rimasto ferito o contuso, nè tra i dipendenti, nè tra gli avventori dell'attività. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza dell'attività colpita e dell'intera zona.