Rapina in piazza Cesare Battisti, colpito 'Simone tessuti'. L'amaro sfogo: "Prima o poi doveva succedere"

Rapina in pieno centro, a Foggia, dove un uomo - solo e con il volto solo parzialmente travisato - ha colpito lo storico punto vendita 'Simone tessuti' di piazza Cesare Battisti. Il fatto è successo intorno alle 19, quando il malvivente è entrato nell'attività commerciale fingendosi un normale cliente, salvo poi minacciare la titolare intimandole di consegnarle il denaro presente in cassa. Non è chiaro se l'uomo fosse armato, né se ad attenderlo all'esterno vi fosse un complice.

"Prima o poi doveva succedere", ha spiegato sconfortata la vittima dal proprio profilo Fb, premurandosi di avvisare amici e conoscenti: "tranquilli, sto bene". Oltre all'incasso (poco più di100 euro), il rapinatore ha portato via anche il telefono cellulare della vittima. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia; gli agenti delle 'Volanti' hanno effettuato il sopralluogo tecnico e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.