San Severo, rapinatori in azione in via Tiberio Solis: colpita tabaccheria, malviventi in fuga con 1000 euro e tabacchi

Malviventi (ancora) in azione in via Tiberio Solis, a San Severo. Dopo la sequenza di furti con spaccata registrata in danno di commercianti del viale, ieri sera è stata una tabaccheria a finire nel mirino dei criminali.

Non un furto, ma una rapina. Secondo quanto accertato, a ridosso dell'orario di chiusura, due persone a volto coperto (una delle quali armata di pistola) hanno fatto irruzione nell'attività minacciando - arma in pugno - il dipendente presente. I rapinatori si sono quindi impossessati dell'incasso, circa 1000 euro, e di qualche stecca di sigaretta razziata in tutta fretta.

Arraffato il bottino sono fuggiti a bordo di un ciclomotore. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato cittadino, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Sul posto, anche la scientifica per repertare eventuali tracce utili all'identificazione dei rapinatori.