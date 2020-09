Paura a San Severo, titolare di una tabaccheria reagisce a tre rapinatori armati: ferito. Fermati due malviventi

Violenta rapina, a San Severo, dove tre persone travisate e armate hanno fatto irruzione in una tabaccheria in via Minuziano. I malviventi sono stati sorpresi dalla reazione del titolare, che è rimasto però ferito al termine di una colluttazione (è ora in osservazione in ospedale).

Due dei tre rapinatori sono stati già individuati e fermati dai carabinieri. E' caccia al terzo uomo. Il fatto è successo intorno alle 18.30 circa: tre soggetti, tutti travisati con passamontagna e uno armato di pistola, hanno rapinato dell’incasso una tabaccheria di via Alessandro Minuziano. Il proprietario ha reagito e, dopo una colluttazione, è riuscito a bloccarne uno, consegnandolo ai carabinieri, immediatamente giunti sul posto.

Poco dopo, i militari sono riusciti a fermare anche un secondo soggetto, sospettato di aver fatto parte del terzetto. Al momento non è stato ancora quantificato il bottino della rapina. La vittima, proprietario dell'attività commerciale, è stato trasportato tramite 118 in ospedale per verificare alcune ferite superficiali riportate durante la colluttazione.