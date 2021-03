Rapinato ristoratore di Foggia: era andato in banca per depositare gli ultimi incassi prima della 'zona rossa'

Non bastava l'imminente istituzione della zona rossa. A dare la mazzata finale ad un ristoratore foggiano sono stati due rapinatori, che gli hanno sfilato il borsello contenente gli incassi degli ultimi due giorni di lavoro.

Il fatto è successo nel passato fine settimana, a Foggia, nella centralissima Corso Roma. La vittima - ristoratore della zona - stava andando a depositare in banca gli ultimi incassi quando è stato affiancato e rapinato del denaro in suo possesso. Circa 5mila euro il bottino, così come confermato dalla vittima agli inquirenti. Immediato l'allarme lanciato alla polizia: sul posto, per l'avvio delle indagini, sono giunti gli agenti delle 'Volanti' che hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona per fare luce sull'accaduto.