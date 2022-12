Rapinato portavalori al Banco Popolare di Milano: ferito un vigilantes, fuga con 80mila euro

E' di circa 80mila euro il bottino della rapina a portavalori, messa a segno questa mattina, nel Foggiano. Il fatto è successo nei pressi della filiale del Banco Popolare di Milano, in via della Vittoria, in pieno centro, a San Marco in Lamis.

Poco dopo le 10, un gruppo composto da tre persone, armate e a volto coperto, ha rapinato il blindato della Cosmopol che, verosimilmente, doveva consegnare denaro all'istituto di credito. Durante la colluttazione ingaggiata con i rapinatori, un vigilantes è rimasto ferito, colpito con il calcio di una pistola alla testa. 'Arraffato' parte del bottino - circa 80mila euro, secondo una prima stima - i malviventi si sono dileguati a bordo di un'auto scura.

Sul posto, insieme ai carabinieri incaricati dei rilievi e delle indagini del caso, anche una ambulanza del 118 per prestare soccorso alla guardia giurata ferita. L'uomo è stato trasportato a Casa Sollievo per le cure e gli accertamenti del caso: le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Al vaglio dei militari i filmati delle telecamere dell'istituto di credito e quelle delle attività presenti in zona.

Aggiornato alle 11.20