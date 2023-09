Assalto paramilitare a un portavalori: colpo alla 'Foggiana', identificati i tre basisti

La Polizia di Treviso è riuscita ad identificare i tre basisti della rapina avvenuta a Silea il 18 ottobre del 2016, lungo il tratto della A27 che da Treviso porta a Belluno Veneto, ai danni di un furgone blindato portavalori della Civis.

Lo ha fatto mettendo insieme i tasselli di una fitta trama di indagine fatta di immagini riprese dalla telecamere di video sorveglianza nei pressi dell'entrata dell'autostrada, di una impronta digitale rimasta impressa nel biglietto utilizzato dai rapinatori nel viaggio di ritorno verso la Puglia lungo l'arteria autostradale che da Padova Est conduce a Foggia, di una targa fotografata alle barriere, ma soprattutto grazie alle dichiarazioni di uno di quelli che avrebbe collaborato, più o meno consapevolmente,alla preparazione del colpo.

A darne notizia è Trevisotoday. Le rivelazioni sono state fatte nel corso della deposizione di uno degli ispettori che si occupò dell'inchiesta nell'ambito del processo ai tre presunti basisti della banda: Giuseppe Stefanelli, un 39enne di Stornara, Angelo Finiguerra, 50 enne di Lavello e Michele Sassano, 53 di Civitanova Marche, che dovranno rispondere dei reati di rapina, detenzione illegale di armi, ricettazione di quattro auto ed un furgone rubati e usati alle lesioni personali.

Obiettivo del colpo un portavalori che trasportava oltre 4 milioni di euro tra i caselli di Treviso Nord e Treviso Sud. Ma i sistemi di sicurezza presenti all'interno del camioncino - una schiuma che solidifica a contatto con l'aria e che venne diffusa per proteggere i soldi contenuti all'interno di sacchi - impedì ai banditi di razziare tutto il denaro. Vennero invece asportati circa 400 mila euro. Nell'assalto rimase ferita la guardia giurata Boris Colla, capomacchina del blindato, colpito da un colpo di striscio sparato dai banditi.

Insieme ai tre presunti basisti c'erano altri dieci soggetti, che per l'assalto utilizzarono quattro macchine e un camioncino precedentemente rubati nel Foggiano. Per il trasporto a Treviso usarono invece un tir, che arrivò a Silea (nel capannone di una ditta) il giorno del colpo.

Gli investigatori trevigiani, che avevano già preso visione dei frame in cui il furgoncino utilizzato sulla A27 per la fuga, beneficiarono del lavoro condotto dalla Procura di Firenze che, in relazione ai fatti di Pisa, avevano emesso 10 misure cautelari di cui una aveva colpito proprio Stefanelli, ritenuto l'autista del tir.

Vennero quindi presi in esame tutti gli spostamenti di mezzi pesanti avvenuti nelle ore successive alla rapina. In un caso c'era un autoarticolato, risultato di proprietà di una ditta pugliese di cui il 39enne Stefanelli era impiegato, che aveva percorso la tratta verso Foggia partendo da Padova.

Ad identificarlo fu la foto scattata al casello autostradale di arrivo: il peso del mezzo infatti non corrispondeva a quello misurato all'entrata nel casello veneto. Che il 39enne fosse alla guida del mezzo fu confermato da un impronta digitale della seconda falange del dito medie sinistro ritrovata sul biglietto dell'autostrada.

Il confronto con i dati da disposizione della Procura di Firenze diede infatti esito positivo. Finiguerra e Sassano invece vennero identificati grazie alla dichiarazioni di una persona che a sommarie informazioni fece i loro nomi.