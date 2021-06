Paura ad Apricena: armati di coltello e mazze da baseball fanno irruzione nel 'Penny Market' e fuggono con 500 euro

E' successo lo scorso sabato, nel primo pomeriggio. l colpo è durato una manciata di minuti: il tempo necessario per minacciare i cassieri e farsi consegnare il denaro. Sul fatto indagano i carabinieri

Via Italia

Ammonta a 500 euro il bottino della rapina messa a segno lo scorso sabato pomeriggio, ad Apricena. A finire nel mirino dei malviventi è stato il supermercato 'Penny Market' di via Italia.

Secondo quanto ricostruito, ad agire sono stati quattro malviventi, tutti incappucciati, ed armati di un coltello di mazzze di baseball. Il colpo è durato una manciata di minuti: il tempo necessario per minacciare i cassieri e farsi consegnare il denaro fino a quel momento raccolto.

Arraffato il denaro, i quattro si sono dileguati. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o contuso. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti in zona e lungo la possibile via di fuga dei malviventi.