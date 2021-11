Attimi di terrore a Orta Nova, negoziante reagisce a quattro rapinatori armati: ferito con il calcio della pistola riesce a metterli in fuga

Reagisce ai rapinatori che irrompono nella sua attività e mette loro in fuga. E' accaduto ieri sera, ad Orta Nova, dove una banda di quattro persone - tutte a volto coperte e, pare, armate - hanno fatto irruzione in un negozio di articoli per la casa gestito da un cittadino cinese. A muso duro, i quattro hanno intimato all'uomo di consegnare il denaro presente in cassa.

Quest'ultimo, però, si è opposto all'azione dei malviventi, con i quali ha ingaggiato una breve colluttazione al termine della quale è rimasto ferito alla testa, forse con il calcio di una pistola. La vittima è stata trasportata in ospedale, con codice giallo, per le cure del caso: guarirà in pochi giorni.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno analizzando i filmati delle telecamere per la videosorveglianza presenti nell'attività colpita e lungo la possibile via di fuga dei malviventi, che si sono dileguati in pochi minuti, a mani vuote.