Pistola in pugno irrompono in un minimarket e minacciano dipendente: fuga con 50 euro, la rapina a Monte Sant'Angelo

Rapinatori armati nel minimarket seminano paura e scappano con poche decine di euro.

E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, a Monte Sant'Angelo, dove poco prima delle 19, due malviventi con il volto travisato da mascherina e berretto hanno fatto irruzione in un negozio di generi alimentari, in via Celestino V.

Pistola in pugno, i due si sono fatti consegnare dal dipendente il denaro presente in cassa: circa 40-50 euro.

Una volta arraffato il denaro, sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona e lungo la possibile via di fuga dei malviventi. Durante le fasi della rapina nessuno è rimasto ferito o contuso.