Sangue e violenza in un bar di via Dorso: operato d'urgenza il giovane titolare, rapinatori dal marcato accento locale

Le macchie di sangue sul pavimento, l'interno dell'attività commerciale parzialmente messo a soqquadro: sono i segni, evidenti, della violenza con la quale oggi 17 settembre, intorno alle 14, tre malviventi dal marcato accento foggiano, con il volto coperto e abiti colorati, hanno fatto irruzione nel bar-tabaccheria 'Gocce di Caffè' di via Guido Dorso 31 a Foggia, angolo via Salvo D'Acquisto, nel tentativo, riuscito, di portar via l'incasso della mattinata. Anche se il bottino asportato sarebbe tutt'altro che cospicuo.

Una rapina finita nel sangue per pochi euro, ma cosa sia realmente accaduto in quei brevissimi attimi potrebbero rivelarlo le telecamere dell'attività commerciale che sarebbero state prese in consegna dalla polizia. Da alcune ore è caccia aperta ai delinquenti.

Durante le fasi concitate della rapina, Francesco, 38 anni, è stato colpito ripetutamente al volto, forse con un oggetto metallico (non è stato ritrovato). Trasportato d'urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia, in queste ore i medici lo stanno sottoponendo ad un delicato intervento chirurgico per via delle gravissime ferite riportate.

Centinaia di amici, conoscenti e clienti del bar pregano per Francesco, anche attraverso la nostra pagina facebook: "Forza", il coro unanime dei lettori. Sotto choc una dipendente che in quel momento stava facendo le pulizie.

Aggiornato alle 18.33